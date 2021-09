Unfall in Hohenlimburg

Der Fahrer eines Linienbusses war aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und hatte dann mehrere parkende Autos aufeinander geschoben. Danach prallte der Bus mit einem entgegen kommenden Reisebus zusammen. Dieser Bus stieß danach mit einem Lkw zusammen.

Die Feuerwehr musste mehrere Menschen aus den Fahrzeugen befreien, eine Frau in einem der parkenden Wagen musste per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot im Einsatz, auch Notfallseelsorger halfen bei der Betreuung. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Bochum hat die Hagener Polizei unterstützt. Die Unfallursache ist noch unklar.