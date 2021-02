Unfallbilanz im Flockdown

Bis zum Nachmittag gab es gestern 20 Unfälle mit Sachschaden. Außerdem gab es verstopfte Straßen da, wo sich LKW fest fuhren. Das war zum Beispiel am Boeler Ring, an der Hagener und Feithstraße und an der Heinitzstraße.

Auf der Villigster Straße musste ein LKW aus dem Straßengraben gezogen werden. Auf der Tondernstraße rutschte ein Auto gegen eine Laterne. In Hohenlimburg auf der Stennertstraße verlor ein LKW seinen Auflieger. Außerdem gab es Eiszapfen an Dächern an der Hochstraße, die beseitigt werden mussten.