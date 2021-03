Unfallflucht in der Innenstadt

Passiert ist der Unfall auf der Hochstraße. Der Rollerfahrer stand mittig auf der Fahrbahn und wartete darauf, nach links in die Schulstraße abbiegen zu können. In diesem Moment überholte ihn ein Auto und erfasste ihn am Oberschenkel. Der Rollfahrer stürzte, das Auto fuhr Richtung Eilpe davon.

Es handelt sich um ein silberfarbenes Fahrzeug, vermutlich Mazda oder BMW. Der Rollerfahrer kam schwer verletzt per Rettungsdienst ins Krankenhaus. Der Unfall passierte gegen 14 Uhr gestern Nachmittag auf der Hochstraße, nun sucht die Poizei nach dem Verursacher.