Unfallflucht Prioreier Straße

Der Unfall passierte gestern früh auf der Prioreier Straße etwa in Höhe einer Tankstelle. Aus unbekannten Gründen fuhr der Fahrer die Frau an, die über die Straße wollte. Die 80-Jährige verletzte sich leicht. Der Fahrer fuhr einfach weiter. Das Auto soll ein silberfarbener Geländewagen mit einem am Kofferraum angebrachten Ersatzreifen sein.