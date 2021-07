Unfallschwerpunkt in Haspe

Neun Unfalle mit Pkw wurden dort im letzten Jahr gezählt, ähnliche Zahlen gibt es in Essen und Köln. Unterm Strich hat sich die Zahl der Verkehrsunfälle in Hagen gegenüber dem Vorjahr aber deutlich verringert, von 736 auf 613. Dementsprechend sank auch die Zahl der Menschen, die zu Schaden gekommen sind.

Mit dem neuen Unfallatlas wollte das Land auch herausfinden, inwieweit sich der Lockdown auf den Straßenverkehr in NRW ausgewirkt hat. Ein Ergebnis: Es gab im letzten Jahr deutlich weniger Unfälle am frühen Morgen. Gewertet wurden die Daten aller Polizeibehörden in NRW.