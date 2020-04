Ungewöhnliche Sachbeschädigung

Die Tat passierte zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 09 Uhr. Insgesamt 11 parkende Pkw in der Kreishausstraße wurden mit der Farbe besprüht. Sie standen am rechten Fahrbahnrand in Richtung Wendehammer. Schockierte Autobesitzer riefen die Polizei. Bereits letzte Woche hatte sich ein Anwohner gewundert - Kotflügel und Felge seines Transporters waren weiß. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch entgegen (Nummer: 02331 986 2066).