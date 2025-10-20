Unglück im Westfalenbad
Veröffentlicht: Montag, 20.10.2025 04:43
Im Westfalenbad in Hagen hat sich am Sonntag ein tragischer Zwischenfall ereignet. Ein siebenjähriger Junge wurde leblos im Lehrschwimmbecken gefunden.
© Alex Talash
Ein Bademeister entdeckte das Kind und begann sofort mit der Reanimation. Feuerwehr, Rettungsdienst sowie ein Notarzt und ein Kindernotarzt aus Dortmund waren im Einsatz. Der Junge wurde unter Reanimationsbedingungen in ein Krankenhaus gebracht.
Weitere Hintergründe sind noch unklar. Notfallseelsorger kümmern sich um Angehörige, Zeugen und das Badepersonal. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Nach dem Vorfall wurde das gesamte Bad gesperrt.