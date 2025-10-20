Unglück im Westfalenbad

Ein Bademeister entdeckte das Kind und begann sofort mit der Reanimation. Feuerwehr, Rettungsdienst sowie ein Notarzt und ein Kindernotarzt aus Dortmund waren im Einsatz. Der Junge wurde unter Reanimationsbedingungen in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Hintergründe sind noch unklar. Notfallseelsorger kümmern sich um Angehörige, Zeugen und das Badepersonal. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach dem Vorfall wurde das gesamte Bad gesperrt.



