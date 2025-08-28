Navigation

Unser Themenschwerpunkt: Wie Künstliche Intelligenz unser Leben begleitet

Veröffentlicht: Donnerstag, 28.08.2025 09:50

Künstliche Intelligenz verändert unser Leben: Von Medizin bis Alltag - Chancen, Herausforderungen und Zukunftsperspektiven im Fokus unseres Themenschwerpunkts.

Datenströme auf einem PC-Bildschirm sind zu erkennen. Es ist eine Art Symbolbild für Künstliche Intelligenz.
© picture alliance/dpa | Oliver Berg

Künstliche Intelligenz ist längst mehr als Science-Fiction - sie prägt unser Leben in vielen Bereichen. Ob in der Medizin, im Alltag oder in der Mobilität: KI-Systeme analysieren Daten, treffen Entscheidungen und erleichtern Prozesse. Doch mit den Chancen kommen auch Herausforderungen. Wie verändert KI unser Zusammenleben? Wo liegen ihre Grenzen, und wie können wir sie verantwortungsvoll nutzen? Unser Themenschwerpunkt beleuchtet, wie KI unseren Alltag gestaltet und welche Zukunftsperspektiven sie bietet.

KI im Alltag: Wie Künstliche Intelligenz verschiedene Lebensbereiche verändert

Künstliche Intelligenz ist längst Teil unseres Alltags: Sie personalisiert Lerninhalte in Schulen, optimiert das Online-Shopping und erleichtert den Haushalt mit smarten Geräten. Auch autonomes Fahren steht vor dem Durchbruch. Doch bei aller Technik bleibt der Mensch im Mittelpunkt.

Hier geht es ﻿zum Artikel

KI und Medizin: Chancen und Risiken

Künstliche Intelligenz revolutioniert die Medizin: Sie erkennt Krankheiten in Bildern schneller und präziser, unterstützt bei der Therapieplanung und entlastet Ärzte. Doch ethische Fragen, wie der Umgang mit fehlerhaften Daten und die Akzeptanz durch Patienten, stellen weiterhin große Herausforderungen dar.

Hier geht es zum Artikel

KI und Sicherheit: Wie Künstliche Intelligenz bei der NRW-Polizei eingesetzt wird

Die Kriminalitätsstatistiken zeigen: Cybercrime ist weiter auf dem Vormarsch. Doch auch in anderen Bereichen der Kriminalität sind die Zahlen - nicht nur in NRW - sondern in ganz Deutschland ziemlich hoch. NRW-Innenminister Herbert Reul und die Polizei setzen aktuell im Kampf gegen Verbrecher auf eine Software, die teilweise höchst umstritten ist.

Hier geht es um zum Artikel

Autor: Joachim Schultheis

