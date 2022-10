Unsere Redaktion empfiehlt: TV-Serien für den Herbst

The Crown

Die Dramaserie widmet sich dem Leben der britischen Königin Elisabeth II. Viele bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler machen die Serie zu einem preisgekrönten Meisterwerk.

Zu sehen auf: Netflix

Der Trailer zur ersten Staffel "The Crown"

Sons of Anarchy

Harte Jungs, viele raue Sprüche. Die Drama und Actionserie "Sons of Anarchy" über die gleichnamige Motorrad-Gang ist zwar beendet, lohnt sich aber für einen wahren Marathon.

Zu sehen auf: Disney+

Der Trailer zur Serie "Sons of Anarchy"

Das Netz

Das fiktionale Serienprojekt "Das Netz" besteht aus mehreren national eigenständigen, aber erzählerisch miteinander verflochtenen Serien, die länderübergreifend in verschiedenen Sprachen produziert werden. Der weltumspannende Fußball ist das verbindende Element dieser Serien, wobei sich ihre Geschichten und zentrale Figuren in allen Serien immer wieder kreuzen.

Zu sehen ab November bei: ARD-Mediathek / im TV in der ARD

Hier geht's zum Trailer

The Boys

Wer auf Superhelden-Filme mit reichlich Action steht, ist bei "The Boys" genau richtig. Die Serie spielt in einer Welt, in der Superhelden als Berühmtheiten gefeiert werden. Das das Probleme mit sich bringt, zeigt die Serie schnell.

Zu sehen auf: Amazon Prime Video

Die Superheldenserie "The Boys" auf Amazon Prime Video: Der Trailer

Gilmore Girls

Jeder kennt die Serie oder hat von ihr gehört. Die "Dramedy"-Serie hatte in den 2000er Jahren einen riesigen Erfolg und wurde in sieben Staffeln zu "Must-Watch-TV" für alle, die auf eine solche Telenovela abfahren. Im Jahr 2016 wurde sie - zu Ehren des verstorbenen Darstellers Edward Herrmann - um eine achte Staffel erweitert.

Zu sehen auf: Netflix

Die berühmte Serie "Gilmore Girls" hatte nicht nur in den USA Mega-Erfolge zu verzeichnen.

Only Murders in the Building

Eine Murder-Mystery-Comedy mit Starpower. Neben Sängerin Selina Gomez spielen auch Altmeister Martin Short und Steve Martin mit. Die drei leben in einem großen Gebäudekomplex in New York und kennen sich eigentlich kaum, bis ein Mord passiert. Sie machen sich auf die Suche nach dem Killer und machen gleichzeitig einen Podcast dazu. Toll ausgestattet und spannend inszeniert.

Zu sehen auf: Disney+

Der Trailer zur Serie "Only Murders In The Building"

Woodstock 99

"Woodstock 69" hat jeder schon einmal gesehen oder gehört. Kennt ihr aber auch das Revival Woodstock 99 und was dort alles an Drama vorgefallen ist? Falls nicht, empfiehlt sich diese Dokumentation mit Filmaufnahmen aus dem Jahr 1999 und Erzählungen von Beteiligten.

Zu sehen auf: Netflix

Der Trailer zur Dokumentation zu "Woodstock 99"

The Capture

Der Soldat Shaun Emery wird verdächtigt, seine Anwältin ermordet zu haben. Auch Überwachungsaufnahmen bezeugen dies angeblich. Diese Mystery-Thriller-Serie ist was für Menschen mit guten Nerven.

Zu sehen bei: Magenta TV/Amazon Prime Video (nach Bezahlung)

What we do in the Shadows

Basierend auf dem Film "5 Zimmer, Küche, Sarg" von "Thor: Tag der Entscheidung"-Regisseur Taika Waititi geht es um eine Vampir-WG auf Staten Island. Absurd und mit bissigem Humor geht es um die Probleme, die Vampire in der modernen Welt und miteinander haben. Wenn man keine Angst vor Blut und Fledermauspenissen hat, sollte man auf jeden Fall mal reinschauen.

Zu sehen bei: Disney+

Der Trailer zur Serie "What We Do in the Shadows"

Shameless

Wie es der Name schon etwas verrät: eine schamlose, dysfunktionale Familie namens Gallagher aus Chicago wird in ihrem Alltag begleitet. Sie gehört der Unterschicht an und bewohnt ein bescheidenes Einfamilienhaus in der South Side, einem sozialen Brennpunkt der US-Metropole. Vorhang auf für viel Chaos, Drama und Lachflashs.

Zu sehen bei: Amazon Prime Video

Der Trailer zur ersten Staffel von "Shameless"

The Watcher

In der Thrillerserie "The Watcher" wird das Ehepaar Brannock von einem Stalker terrorisiert. Viele bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler bereichern diese Miniserie. Ihr Konzept passt sich an die heutige Zeit an und macht sie dadurch zu einer der erfolgreicheren Serien auf Netflix in diesem Jahr.

Zu sehen auf: Netflix

Der Trailer zur neuen Thrillerserie "The Watcher" auf Netflix

Thai Cave Rescue

Könnt ihr euch noch an das Höhlendrama einer thailändischen Jugendfußballmannschaft erinnern, die für mehrere Tage von der Außenwelt abgeschnitten einer Höhle gefangen waren? Das ist ihre Geschichte - "Thai Cave Rescue" bringt die wahre Geschichte auf die Mattscheibe.

Zu sehen auf: Netflix

Der Trailer zur Miniserie "Thai Cave Rescue"

Liebe im Spektrum

Die Suche nach Liebe ist für niemanden leicht. Für junge Erwachsene im Autismus-Spektrum beinhaltet die unberechenbare Dating-Welt ganz besondere Herausforderungen. Die Dokuserie "Liebe im Spektrum" beleuchtet diese Problematik mit mehreren Beispielfällen.

Zu sehen auf: Netflix

Den Trailer gibt es hier