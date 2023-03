Unternehmerverein stärkt Projekte

Der Unternehmerverein Hagen fördert 2023 wieder viele Projekte in der Stadt. Beim Kurzfilmfestival Eat my shorts stiftet der Verein den Ehrendarstellerpreis, das Picknick an der Volme Ganz in weiß wird mit Geld und Manpower unterstützt, und auch im Technikzentrum auf dem Elbersgelände engagiert sich der Verein, der vor mehr als zehn Jahren gegründet wurde.

