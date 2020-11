Unterschrift für Kinderrechte

Hintergrund: Bei 95 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland lassen sich verschiedene Plastikstoffe im Körper nachweisen. 90 Prozent aller Kinder weltweit atmen verschmutzte Luft ein. Und jedes Jahr sterben 600 000 Kinder aufgrund von Luftverschmutzung. Kinder haben die weltweite Umweltzerstörung nicht verursacht, leiden aber besonders stark unter ihren Folgen. Der Titel der Kampagne lautet "My planet - my rights". Sie ist in diesen Tagen zeitgleich in Deutschland und vielen anderen Ländern gestartet.





https://www.tdh-ag.de/hagen

https://www.my-planet-my-rights.org