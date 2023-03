Unverpackt auf Emst

Der Unverpackt-Laden geht neu an den Start. Nicole Jas ist mit ihrem Geschäft von Wehringhausen nach Emst gezogen. Morgen ist erster Verkaufstag in den neuen Räumen am Standort "Auf der Kugel 1". Im Unverpackt-Laden geht es darum, Produkte ohne Einweg-Verpackung anzubieten und so die Ressourcen zu schonen.

