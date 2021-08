Unwetter: Erste Schadensbilanz

71 städtische Gebäude haben Hochwasserschäden. Straßen, Gehwege, Kanalisation und Gewässer sind in allen Stadtteilen geschädigt. Brücken sind beschädigt, zum Teil zerstört. Bei kleinen Bächen gibt es überall dort Schäden durch Treibgut, wo sie unter Straßen und Wegen herfließen. Eine erste Zahl ist im Raum: 200 Mio Euro ist die Schadenssumme für die städtische Infrastruktur - vorerst über den dicken Daumen gepeilt.

Auch die Schäden bei Privatleuten sind immens: Es sind alleine 5100 Adressen in der Stadt mit Flutschäden gelistet.

Bei Gewerbe und Industrie hat die Industrie und Handelskammer 800 betroffene Betriebe gesammelt. Der unmittelbare Schaden dürfte hier bei rund 550 Millionen Euro liegen.

Von Stadt und Land sind insgesamt rund 3,3 Mio Euro an Hilfszahlungen an Hagener zur Überbrückung der ersten Not geflossen. Über 1000 Leute aus Feuerwehren und Hilfsorganisationen waren teils täglich im Einsatz. Die Zahl der freiwilligen Helfer ist nicht zu erfassen; sie dürfte noch höher liegen.