Update: Ampeln am Emilienplatz

Die Ampelschaltung am Emilienplatz funktioniert wieder. Sie war über Nacht bis in den Vormittag hinein defekt. Zwischenzeitlich musste sich die Polizei um den Verkehr am Emilienplatz kümmern. Der Wirtschaftsbetrieb Hagen war ebenfalls vor Ort, um die Ampeln wieder ans Laufen zu bringen. Die Ursache war ein Kurzschluss, der durch eintretende Feuchtigkeit verursacht wurde.

© Alex Talash