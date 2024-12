UPDATE: Erste Erkenntnisse

20 Personen wurden leicht verletzt, sechs schwer. Die Polizei hat Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum bei dem Fahrer - und sucht Hinweise, so Polizei-Pressesprecher Tino Schäfer.

© Radio Hagen

Ihr findet den direkten Link auch HIER. Die A1 war in beide Richtungen komplett gesperrt. Der LKW stand noch quer auf der Bahn. Auch die A46 Richtung Wuppertal war betroffen.

Mehr Infos von Tino Schäfer / Polizei Hagen/Düsseldorf

© Radio Hagen

HIER geht es zum Hinweisportal des LKA NRW!

© Radio Hagen

Hier eine Pressemitteilung der Polizei Düsseldorf:





Die Polizei nahm am Samstagnachmittag einen Mann fest, der aus bislang ungeklärter Ursache auf mehreren Autobahnen zahlreiche Unfälle verursacht hatte. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Die Ermittlungen dauern an.





Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde der Polizei gegen 16:25 Uhr ein Lkw mit polnischem Kennzeichen gemeldet, der in auffallend unsicherer Fahrweise auf der A 46 im Bereich Neuss unterwegs war. Das Fahrzeug konnte durch die Autobahnpolizei lokalisiert werden. Der Fahrer missachtete die polizeilichen Anhaltezeichen und bewegte sich weiter mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien über die A 46 in den Wuppertaler Raum. Um Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer zu minimieren, wurde über den Verkehrsfunk eine Warnung verbreitet, verbunden mit der Aufforderung, die Autobahnen schnellstmöglich zu verlassen.





Nach einem Wechsel auf die A 1 geriet der Lkw zwischen Volmarstein und Hagen-West in den Gegenverkehr und kam nach der Kollision mit anderen Fahrzeugen zum Stillstand. Der Fahrer des Lkw konnte an dieser Unfallstelle durch die Polizei festgenommen werden. Maßnahmen zur Identifizierung des Mannes dauern an. Derzeit wird ermittelt, ob er zum Zeitpunkt seiner Fahrt unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen gestanden hat, bzw. was seine sonstige Motivation gewesen sein könnte. Weiterhin führt die Polizei eine Bestandsaufnahme durch, wie viele Unfälle der Mann auf der zurückgelegten Strecke verursacht hat und welche Personen- oder Sachschäden dabei entstanden sind. Auf der Internetseite des LKA NRW wird in Kürze das Hinweisportal für den heutigen Einsatz freigeschaltet.

Augenzeugen

© Radio Hagen

© Radio Hagen