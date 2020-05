Update: Haus Harkorten

Es sieht ramponiert aus, und das ist es auch. Gleichzeitig hat der ehemalige Wohnsitz der Kaufmanns- und Industriellenfamilie Harkort hohen Wert. Und zwar sowohl architektonisch als auch historisch. Mit der Familie Harkort begann in Hagen die Industrialisierung des Ruhrgebietes; sie ist sozusagen die Keimzelle der Industrie in unserer Region. Die Stadt und der Förderverein hatten bereits 2016 Fördermittel in Höhe von 240 000 Euro zugesagt bekommen. Das aber unter der Bedingung, dass der Förderverein eine ordentliche Summe noch mal auftreibt. Das ist gelungen – und der Förderbescheid ist in Händen des Fördervereins.

Architektonisch ist Haus Harkorten in seinem Rokokostil der Höhepunkt des bergischen Wohnhausbaus.