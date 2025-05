Update: Polizeieinsatz in Wehringhausen

Es geht um einen Streit, möglicherweise im Drogenmillieu, der tödlich endete. Gestern am späten Abend gerieten an der Ecke zum AKH mehrere Männer in Streit. Dabei wurden vermutlich Hieb- und Stichwaffen eingesetzt. Ein 26-jähriger Mann wurde dabei verletzt und flüchtete. Die anderen verfolgten ihn bis zum Bergischen Ring. Dort sprang der flüchtende Mann auf die Motorhaube eines Autos. Der Fahrer war an der Sache bis dahin völlig unbeteiligt: Er fuhr den Mann ins Allgemeine Krankenhaus - dort starb er. Im Rahmen der Fahndung hat die Polizei zwei Männer im Alter von 21 und 23 Jahren festgenommen.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Die Tat spielte sich gestern ab etwa 23:25 ab.