+++++ UPDATE STARKREGEN +++++

Besonders stark betroffen ist Hohenlimburg: Das Nahmertal ist nicht mehr befahrbar. Hänge sind abgerutscht, Bäume umgestürzt. Die Bahnstrecke in Hohenlimburg ist unterspült. Auch Feuerwehrfahrzeuge sind an tiefen Stellen stehen geblieben. An der Hünenpforte hat die Feuerwehr Autofahrer aus ihren Fahrzeugen gerettet - dort sind Strömungsretter im Einsatz.

© Alex Talash © Alex Talash