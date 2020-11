Update zur Messerstecherei

Am Freitag stach der 22-Jährige auf einen anderen Mann ein und verletzte ihn lebensgefährlich. Tatort war ein Kiosk in der Alleestraße. Das Opfer kam per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht mehr. Das Motiv für die Messerattacke ist noch nicht geklärt.