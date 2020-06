Urlaub in Hagen

Mit der Social-Media-Kampagne #urlaubinhagen will man zeigen, daß der Sommerurlaub nicht ins Wasser fallen muß. Mit Bildern und Videos sollen Inspirationen geliefert und gezeigt werdem, was es alles vor der Haustür zu entdecken gibt. Teil der Kampagne ist auch eine Übersicht aller geöffneten Gastronomien, Hotels, Ferienwohnungen, Freizeitaktivitäten sowie Kultureinrichtungen und Sehenswürdigkeiten. Wer sich an der Übersicht noch beteiligen möchte, kann seine Angaben per Mail an Hagen-Marketing schicken.

hagenentdecken@hagen.marketing

#urlaubinhagen