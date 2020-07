Urlaub zuhause...

Der Kanu-Club Hagen hat für die nächste Zeit mehrere Angebote. Zum einen ist es das Übernachtungsangebot für Radwanderer am Ruhrtalradweg: dort kann man schlicht sei Zelt aufschlagen. Außerdem bietet der Club eine Kanutour von Schwerte nach Hagen an; die ist für Familien mit Kindern geplant, es gibt mehrere Termine. Und eine weitere Sache kann man noch planen: Einen Nachmittag mit dem Paddelboot auf dem Hengsteysee - auch das an mehreren Terminen. Für alle Angebote gibt es weitere Informationen über einen Link auf unserer Homepage.

Infos:

https://www.kc-hagen.de/urlaub-zu-hause-paddeln-auf-der-ruhr-von-schwerte-nach-hagen/