Urlaubskorb 2021

Trotz Pandemie packt Hagen auch in diesem Sommer den Urlaubskorb. Über 400 Termine sind von Anfang Juli bis Mittte August geplant. Das ist das, was sich viele wünschen: Einfach mal raus und was anderes kennen lernen. Und das geht mit dem Urlaubskorb auch an Orten, die uns eigentlich vertraut sind.

