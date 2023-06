Urlaubskorb im Hagen

Zum ersten Mal bietet der Kreativhof Weissenstein Töpferworkshops an, die mit einem gemütlichen Abend am Lagerfeuer mit Stockbrot ausklingen werden. Außerdem findet erstmalig ein Workshop zum Thema ,,Filme selber machen'' des Filmclubs Hohenlimburg statt. Auch im Bereich Sprache bietet die VHS viele Kurse an, die z.B. mit Waldspaziergängen kombiniert werden. Weitere Informationen erhaltet ihr unter www.hagen.de.