Ursachensuche in Wehringhausen

Die Ursache für das Feuer in Wehringhausen ist weiter unklar. Montagnachmittag gab es einen Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Lange Straße, gestern haben sich Statiker und die Polizei das Gebäude von innen angeguckt. Es ist innen in einem besseren Zustand als erwartet, sagt GWG-Chef Christoph Rehrmann.

© Alex Talash