US-Rapper Busta Rhymes erhält einen Hollywood-Stern

Los Angeles (dpa) - Der US-Rapper Busta Rhymes (53) wird im Herzen von Hollywood mit einer Sternenplakette verewigt. Der Hip-Hop-Star soll am 1. August auf dem «Walk of Fame» den 2.818. Stern enthüllen. Dabei erhält er prominente Unterstützung. Als Gastredner sind Komiker Chris Rock und die Rapper LL Cool J und Chuck D eingeladen.

Dieser Stern sei ein Zeugnis für den bleibenden Einfluss des Musikers auf die Hip-Hop-Szene und die amerikanische Kultur, teilte die «Walk of Fame»-Organisation mit. Demnach verkaufte Busta Rhymes mehr als 20 Millionen Alben und holte ein Dutzend Grammy-Nominierungen.

Als globale Ikone geehrt

Der 1972 in New York als Kind jamaikanischer Einwanderer geborene Rapper, der bürgerlich Trevor Tahiem Smith Junior heißt, hatte seine Karriere in den 1990er Jahren gestartet. Mit Songs wie «I Know What You Want», «Break Ya Neck» oder «Pass The Courvoisier Part II» wurde er weltberühmt. 2023 brachte der Rapper mit «Blockbusta» sein zehntes Studioalbum heraus. Bei der Vergabe der MTV Europe Music Awards im vorigen November wurde der Musiker für sein Lebenswerk mit dem Preis Global Icon als globale Ikone geehrt.

Der Rapper hatte auch schon mehrere Film- und Fernsehrollen («Finding Forrester», «Shaft»). An der Seite von Liam Neeson und Pamela Anderson ist er ab August in der Komödie «Die nackte Kanone» («The Naked Gun») zu sehen.