Veranstaltungen organisieren wird einfacher

In Zukunft legt der 33 -jährige Julian Gante die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen in Abstimmung mit dem Veranstalter und gegebenenfalls weiteren Behörden wie der Polizei oder Feuerwehr im Vorfeld fest. Dazu können, zum Beispiel auch je nach Größe und Gefährdungsstufe einer Veranstaltung, einzelne Auflagen oder ein vom Veranstalter eigenständig erstelltes Sicherheitskonzept zählen. Bei Open Air Veranstaltungen stehen die Fragen Raum "Müssen Bereiche abgetrennt oder Zugangskontrollen eingerichtet werden?" Der Abstimmungsprozess soll in Zukunft etwa sechs Wochen dauern und die Organisation deutlich erleichtern.