Verbot von Prostitution unverhältnismäßig

Er geht davon aus, dass die Prostituierten in den nächsten Tagen wieder arbeiten können. Allerdings sei das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes noch druckfrisch, und die Stadt müsse das auch erst einmal offiziell zur Kenntnis nehmen. Er rechnet damit, dass man in Gesprächen mit der Stadt in relativ kurzer Zeit zu einem Einvernehmen kommen kann. Die rund 20 Prostituierten würden jedenfalls darauf warten, dass sie wieder arbeiten können. Seit dem 16ten März sind Bordelle in Hagen geschlossen.