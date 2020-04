Verdacht auf Körperverletzung im Amt

Nur ein Teil des Geschehens ist auf dem wackeligen Handyvideo zu sehen: Am Parkhaus an der Springe liegt ein offensichtlich hilfloser Mann neben dem Treppenaufgang. Zwei Polizisten kommen die Treppe herauf, steigen in ihr Dienstauto und fahren weg. Eine Stimme am Handy sagt: „Die ziehen den die Treppe rauf und die Polizei fährt.“

Die Staatsanwaltschaft Hagen ermittelt in der Sache wegen Körperverletzung im Amt. Die polizeilichen Ermittlungen übernimmt in solchen Fällen die Polizei Wuppertal.

Ein Sprecher der Polizei in Hagen sagte uns, die beiden Beamten seien zwar noch im Dienst, machten aber zur Zeit keinen Außendienst.“