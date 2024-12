Verdächtige wieder frei

In der Nacht zu Sonntag war es zu tumultartigen Szenen gekommen - dabei wurden zwei Personen verletzt, eine davon schwer. Ein 19 Jähriger liegt mit schweren Stichverletzungen im Krankenhaus.





Drei Männer i Alter zwischen 21 und 28 Jahren waren festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilt, war das ganze Geschehen so chaotisch, dass den Männern keine konkrete Tatbeteiligung zur Last gelegt werden kann. Für die Untersuchungshaft wäre ein dringender Tatverdacht erforderlich. Die Männer wurden am Mittwoch entlassen.





Eine Mordkommission der Polizei arbeitet daran, den genauen Tatablauf und die Tatbeteiligung Einzelner aufzuklären. Der verletzte 19-Jähriger schwebt nicht mehr in Lebensgefahr, ist aber weiter im Krankenhaus.