Verdächtiger verhaftet

Zwei Jugendliche hatten die obdachlose Frau am Morgen leblos in der Iserlohner Innenstadt gefunden. Aufgrund der Gesamtsituation ging die Polizei schnell von eine Tötungsdelikt aus. Ermittlungen einer Mordkommission führten zu einem 29-Jährigen. Mit Hilfe von SEK-Kräften wurde seine Wohnadresse weiträumig abgesperrt; der Mann ist Waffenbesitzer. Bei der Festnahme wurde er verletzt. Staatsanwaltschaft und Polizei in Hagen ermitteln weiter: Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.