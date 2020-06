Verdi für Rettungsschirm

Mit den Schirmen wollen die Gewerkschafter symbolisch für einen Rettungsschirm für Kommunen werben. Viele Städte und Gemeinden haben schon lange erhebliche finanzielle Probleme, die durch die Corona-Krise noch verschärft werden. Die bisher angekündigte Krisenhilfe reicht Verdi nicht. Die Gewerkschaft fordert neben dem Rettungsschirm auch eine Lösung für die Alt-Schulden der Kommunen. Anlaß für den Protest am Mittag ist der sogenannte "Tag der Daseinsvorsorge" heute - ein Tag, an dem an die Leistungen der Gemeinden wie Schwimmbäder, Müllabfuhr oder Energieversorgung gewürdigt werden sollen.