Verdienstorden für Unsichtbar e.V.

Holger Brandenburg von Verein Unsichtbar ist heute von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst mit dem Verdienstorden des Landes ausgezeichnet worden.

Der Verein Unsichtbar kümmert sich um Menschen auf der Straße. Mit seinem Team kümmert sich Holger Brandenburg um wohnungslose Menschen und bedürftige Familien. Sie werden mit einer Mahlzeit, Bekleidung, Schlafsäcken und Decken versorgt. Außerdem haben die Engagierten ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der von Armut betroffenen Menschen. Insgesamt wurden 15 Persönlichkeiten aus NRW mit dem Verdienstorden ausgezeichnet, die sich ganz besonders um die Gemeinschaft kümmern.