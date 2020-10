Vereidigung 2020

Neben den künftigen Kommissar- und Regierungsinspektoranwärtern waren auch NRW-Innenminister Herbert Reul und die Polizeipräsidenten aus Dortmund und Hagen, Gregor Lange und Wolfgang Sprogies, mit dabei. Es sei wie immer ein besonderer Augenblick, wenn so viele junge, angehende Polizistinnen und Polizisten zusammenkommen, um den Eid auf unsere Verfassung abzulegen, so Sprogies. Die Veranstaltung fand unter entsprechenden Corona-Auflagen auf Phoenix West in Dortmund statt. Der traditionelle Mützenwurf wurde durch ein Hochhalten der Mütze ersetzt.