Verkaufsoffenes Stadtfest

Also ist am 25ten Juni von 1300 bis 1800 Uhr verkaufsoffener Sonntag. Der Verband für Sport Hohenlimburg hatte die Idee, das Stadtfest um die Einkaufsmöglichkeit zu bereichern. Für die Händler kann sich das lohnen. Nach den Erfahrungen der letzten 39 Jahre kommen an die 10 000 Besucher an den drei Tagen für das Fest in den Stadtteil - das würde rein rechnerisch bedeuten, dass 3000 alleine am Sonntag dort sind.

Das Stadtfest verteilt sich auf den Marktplatz, den Brucker Platz, die Gauß- und die Freiheitsstraße.