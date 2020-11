Verkehrsinsel, Auto und Ampelmast zerstört

Der Unfall in Eilpe hatte es in sich. Ein Fahrer fuhr am Wochenende sein Auto und eine Ampel zu Schrott, außerdem beschädigte er die Verkehrsinsel in Höhe des Einkaufszentrums. Die Unfallursache konnte die Polizei im Ausschlussverfahren ermitteln.

© chalabala - stock.adobe.com