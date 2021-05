Verkehrskonzept? Gibt's gar nicht

Konkret kritisieren die Hagener Unternehmer, die in dem Rat versammelt sind die Parkplatzsituation, die Erreichbarkeit der Innenstadt und auch das (geringe) Angebot an Fahrradwegen. Verbesserungen würde alleine schon mehr Praxisbezug bringen, denn auch das sehen die Unternehmer krtisch: in Hagen überwiege ein theoretischer Ansatz, und der stehe einer realstischen Einschätzung entgegen.

Außerdem spricht sich der Unternehmerrat für digitale Steuerung und für weniger Ampeln aus.