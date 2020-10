Vermisst: Kismet A aus Hagen

Kismet ist gesundheitlich angeschlagen und ohne Medikamente möglicherweise orientierungslos. Zuletzt ist die Frau wohl in in Bochum gesehen worden. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie sich in hilfloser Lage befindet, sucht die Polizei Zeugen, die einen Hinweis zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können.





Kismet A. wird wie folgt beschrieben: ca. 1,65 m, kräftige Statur, trug zuletzt ein weißes Kopftuch mit pinkfarbenen Kreisen und einen langen, dunklen Mantel.

Wer kann Angaben zum Aufenthalt der Vermissten machen? Hinweise werden unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegengenommen.