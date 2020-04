Verschiedene Trickbetrüger

Während Einbrüche und Taschendiebstähle weniger werden, nutzen Trickbetrüger in dieser Zeit die Verunsicherung der Menschen aus: Angebliche Angehörige in Not, falsche Polizisten am Telefon, vorgetäuschte Hausbesuche von Ärzten oder Gesundheitsämtern. Die Polizei Hagen und das LKA warnen vor genau diesen Maschen. Übergebt niemals Geld an Unbekannte und lasst keine Fremden ins Haus. Fragt bei den offiziellen Stellen nach, wenn sich Personen als entsprechende Mitarbeiter ausgeben und kontaktiert im Verdachtsfall die Polizei.