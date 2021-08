Verschwörungen in Wehringhausen

Das können Kondensstreifen von Flugzeugen sein, um gleich die ganze Menschheit zu vergiften. Oder es sind Chips, die man beim Impfen implantiert bekommt. Wer dann diejenigen sind, die das angeblich wollen, das fängt mit Erzählungen an, etabliert sich dann zur Theorie - und überzeugt am Ende viele Menschen.

Der Workshop in der Pelmke geht auch der Frage nach, inwieweit in solchen Aussagen rassistische oder antisemitische Inhalte stecken. Am Ende soll mehr Sicherheit im Umgang mit Verschwörungstheorien stehen.

Zeitpunkt: 24. August, 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr in der Pelmke