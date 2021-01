Verstärkung unter dem Korb

Der Neuzugang ist kein unbekanntes Gesicht: Marcel Keßen wechselt von Bremerhaven nach Hagen und erhält einen Vertrag für die laufende Saison. Der 2,07 Meter große Center ist in Altena aufgewachsen und war in der Saison 2014/2015 Teil des Bundesligakaders von Phoenix. Eigentlich war der US-Amerikaner Demajeo Wiggins als Neuzugang geplant. Aufgrund der aktuellen Einreisebestimmungen wegen Corona hätte dieser aber erstmal in Quarantäne gemusst. Bereits beim Heimspiel gegen Ehingen (27.01.2021) soll Marcel Keßen zum Einsatz kommen.