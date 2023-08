Versuchte Tötung

Im Rahmen der Auseinandersetzung stach einer aus der Gruppe mit einem Messer auf den Jüngeren ein. Anschließend flüchteten die Männer. Lebensgefahr konnte vor Ort nicht ausgeschlossen werden. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und dort intensivmedizinisch behandelt.

Im Zuge intensiver Ermittlungen konnten alle vier Tatverdächtigen an den Wohnanschriften in Hagen vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.