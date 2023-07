Versuchter Mord in Haspe

Nach der Gewalt auf einer Hochzeitsfeier in Haspe wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Das bestätigte uns die Hagener Staatsanwaltschaft. Die Feier in einem Hochzeitssaal war gestern Abend völlig aus dem Ruder gelaufen. Es gab eine Massenschlägerei mit etwa 30 Beteiligten. Ein 39-Jähriger Mann soll dann mit seinem Auto in eine Menschenmenge gerast sein, sechs Leute wurden dabei verletzt.

© Alex Talash