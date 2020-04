Verunglückte Arbeitnehmer

Besonders auf dem Bau oder in der Landwirtschaft gebe es ein besonders hohes Risiko, einen Unfall zu haben oder krank zu werden. Passend zum Internationalen Workers' Memorial Day ruft die IG Bau Beschäftigte in Hagen zu einer Gedenkminute auf: Am 28. April soll um 12 Uhr jeder seine Arbeit beiseitelegen und an die Menschen denken, die im Job tödlich verunglückt oder berufsunfähig geworden sind. Die Gewerkschaft fordert einen höheren Arbeitsschutz für die Beschäftigten. Daran dürfe der Chef keinen Cent sparen. Außerdem müssen die Arbeitgeber dafür sorgen, dass in der Corona-Zeit die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden, so die IG Bau.