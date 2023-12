Verwaltung macht Pause

Wer etwas bei der Stadt Hagen erledigen will, muss bis ins kommende Jahr warten. Am 2. Januar geht es weiter. Ein paar Ausnahmen gibt es allerdings: Das Gesundheitsamt ist bei Fragen oder Meldungen zu Infektionskrankheiten wie Corona per Mail erreichbar, beim Standesamt gibt es einen Notdienst für Sterbefälle. Auch die Leitstelle des Stadtordnungsdienstes ist zu bestimmten Zeiten erreichbar. Weihnachtspause ist nicht nur bei dem Ämtern, auch die Stadtbücherei und die Stadtteilbüchereien bleiben zwischen den Jahren geschlossen.