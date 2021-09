Verzicht auf Plastik

Im großen Discounter auf Plastik zu verzichten geht aber kaum. Deshalb stellt sich die Frage, was kann man selber tun und was tut die Politik?

Das AWO Bildungsforum Aspekte bietet im Rahmen der Klimareihe „Die Plastik-Flut – Was macht die Politik? Was können wir tun? einen kostenfreien Vortrag an und gibt erste Hilfestellung: Teilnehmer begeben sich dabei auch auf eine Entdeckungsreise nach Mikroplastik in Kosmetika, Putz- und Waschmitteln und lernen Alternativen ohne Mikroplastik und Plastikverpackung kennen.





Bitte melden Sie sich beim Bildungsforum an unter bildungsforum@awo-ha-mk.de

Montag, 06.09.2021 (Wiederholung am 27.10.2021) 18.30 – 20.00 Uhr.