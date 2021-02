Vesuchter Raub mit Machete

Gestern Abend wollten zweit Mitarbeiterinnen des Marktes das Geschäft abschließen. In dem Moment kamen die beiden Männer und drohten mit einer Machete. Sie verlangten, die Eingangstür wieder aufzuschließen. Die Mitarbeiterinnen sagten, dass das nicht so ohne weiteres geht; die Räuber flüchteten in Richtung Schwerter Straße.

Die Polizei fahndete mit Streifenwagen und Hubschrauber, konnte die Männer aber nicht finden. Immerhin haben hat die Polizei die Machete zur Spurenauswertung. Die Polizei sucht außerdem Zeugen.





Info: Beide waren schlank und ihre Augenfarbe war dunkel. Einer der Räuber war zirka 170 cm, der andere zirka 185 cm groß. Die Opfer schätzten das Alter der Täter auf zirka 20-25 Jahre