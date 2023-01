VHS-Semesterstart

Es gibt ein regelmäßiges Strick-Projekt in der Villa Post, dass nicht nur Socken sondern auch Mützen und Schals fertigt und an Krankenhäuser und Senioreneinrichtungen in Hagen verteilt. Auch damit geht es im neuen Jahr weiter.

Auch das neue VHS-Programm mit vielen Angeboten steht in den Startlöchern, die ersten Kurse haben bereits begonnen. Quer durch alle Studienbereiche gibt es noch freie Plätze. Das Programmheft liegt in vielen städtischen Einrichtungen aus, eine Online-Version gibt es auf der Internetseite der Hagener VHS.

https://www.vhs-hagen.de/service/downloads#c286