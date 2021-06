VHS stellt Programm vor

Wegen der Pandemie mussten in den letzten zwei Jahren zahlreiche Kurse von Präsenz auf Online umgestellt werden. Trotzdem ist die Resonanz für die private Weiterbildung nach wie vor hoch. So setzt man bei der VHS künftig auf sogenannte Hybrid-Kurse, die also sowohl in Präsenz als auch digital besucht werden können. Es gibt allerdings auch Kurse, die Präsenz erfordern...

