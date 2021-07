Viel Hilfe: Spenden abholen...

Die Spendenbereitschaft ist nicht nur groß. Sie ist tatsächlich überwältigend. Beim Hochwasserhilfeladen in der Freiheitsstraße stapeln sich Möbel, Hygieneartikel, Lebensmittel darunter auch frische Lebensmittel und Kleidung. Die Helfer dort bitten darum: Wer etwas braucht, möge bitte in die Freiheitsstraße kommen und sich etwas abholen. Die Adresse ist die Freiheitsstraße 40 in Hohenlimburg.