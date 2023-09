Viel los am Wochenende

In Haspe gibt es den Hasper Herbst mit Trödelmarkt und Livemusik im Bereich Hüttenplatz/Fußgängerzone, in Eckesey wird Samstag ein Stadtteilfest gefeiert. Zum Kinofest am und im Cinestar haben sich auch Mitglieder des größten Star Wars-Kostümclubs angesagt.

Offiziell abgesagt wurde mittlerweile die Schlager-Party Hagen feiert Samstag auf der Springe. Eher ruhig geht es Sonntag beim Tag des offenen Denkmals zu: Es gibt einen Stadtspaziergang mit dem Heimatbund, außerdem ist der Bismarckturm geöffnet.